Deplasmanda Antalyaspor'u yenen Medipol Başakşehir şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıdı

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'u Rijad Bjic'in golüyle 2-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor karşısında zorunlu iki değişiklik yaptı.

Avcı, kart cezalıları Marcio Mossoro ve İrfan Can Kahveci'nin yerine cezaları biten Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir'e ilk 11'de şans verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 16 maçlık men cezası verdiği Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan da Antalyaspor maçında forma giyemedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise geçen haftaki Gençlerbirliği maçına göre Medipol Başakşehir karşılaşması ilk 11'inde 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular seremoni öncesi sahaya "Hayatı paylaşmak için engel yok.", Medipol Başakşehirli oyuncular ise "Bütün anneler kutsaldır. Anneler gününüz kutlu olsun." yazılı pankartlarla sahaya çıktı.

Karşılaşmada ilk pozisyon ev sahibi ekip tarafından gerçekleşti. 8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jevtovic'in şutunda araya giren Da Costa, topu kornere gönderdi. 17. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topu süren Jevtovic'in sol çaprazdan şutunda kaleci Volkan Babacan, topu kornere çeldi. 30. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Konuk takımın sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına giren Elia'nın altıpas önünde topla buluşturduğu Bajic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



Karşılaşmanın 76. dakikasında Emre Belözoğlu'nun pasını gole çeviren Edin Visca, Medipol Başakşehir'i 2-0 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Bu sonuçla puanını 69'a çıkartan Medipol Başakşehir, şampiyonluk umudunu son maça taşırken, Antalyaspor ise 38 puanda kaldı.