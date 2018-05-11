Arda Turan için dünya basını ne dedi?
Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmadaki hareketleri nedeniyle 16 maç men cezası alan Arda Turan'a verilen men cezası tüm dünyada yankı uyandırdı!
İşte Almanya'dan İngiltere'ye, Avustralya'dan ABD'ye kadar pek çok ülke basınında men cezasıyla ilgili çıkan haberler...
- 11.5.2018 11:44
- Güncelleme: 11.5.2018 11:45
-
Arda Turan için dünya basını ne dedi?
Toplam 1
Yorum
Sedat 16 mac ceza cok Arkadaşlar 10 cm önünde adama faul yapılıyor allak korsun bıleği bükülebilirdi o acıyla yerden kalkıyor ve sınırnı boşaltıyr
-
Teleset Mobilya Akhisarspor ligi de karıştırdı! Hesaplar değişti...
Toplam 8
Yorum
Trabzonlu Akhisarspor' u kutluyorum. Bir Anadolu takımının daha paranın saltanatına dur demesi çok önemli.
-
Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 11
Yorum
adalet 09 1 maç ya 1 maç şu topalı kes valbuenayla, elif elmasla başla bırak takım kaybederse kaybetsin arkadaş zaten öyle kaybediyor böylede bu neyin
Arda Turan için dünya basını ne dedi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.