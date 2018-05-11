Arda Turan için dünya basını ne dedi? – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Arda Turan için dünya basını ne dedi?

    Arda Turan için dünya basını ne dedi?

    Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmadaki hareketleri nedeniyle 16 maç men cezası alan Arda Turan'a verilen men cezası tüm dünyada yankı uyandırdı!

    İşte Almanya'dan İngiltere'ye, Avustralya'dan ABD'ye kadar pek çok ülke basınında men cezasıyla ilgili çıkan haberler...

    1. 11.5.2018 11:44
    2. Güncelleme: 11.5.2018 11:45
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