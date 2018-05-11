Antalyaspor Başakşehir (CANLI)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlarla sarsılan Medipol Başakşehir, ligin 33. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sivasspor maçında son saniyede gelen golle şampiyonluk yarışında yara alan Başakşehir, Antalyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Orta sıralarda bulunan Akdeniz ekibinin ise düşme tehlikesi bulunmuyor. Antalya'da oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Antalyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

11 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00'de başlayacak Antalyaspor Başakşehir maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.



Antalyaspor: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara.

M.Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor.







Antalya'da galibiyetler eşit

Antalyaspor ile Medipol Başakşehir toplamda 24 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 15 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 da yenilgi aldı. Antalya'da Süper Lig'de oynanan 11 maç sonunda iki takımda 5'er galibiyet alırken, bir maç ise berabere sona erdi.

Antalyaspor 25, Başakşehir 33 gol

Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 24 maç sonunda Antalyaspor, İstanbul temsilcisine 25 gol atma başarısı yakalarken, Başakşehir ise kırmızı-beyazlılara 33 gol ile karşılık verdi.

En çok 1-0 ve 2-1'lik skorlar

Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir arasında en çok skor 7 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 6 maç 2-1, 3 maç 1-1, 2 maç 0-0 ve 3-2, 1'er maçta, 2-2, 3-1, 4-0 ve 4-1 sona erdi.

Antalyaspor'da 5 oyuncu ceza sınırında

Kırmızı-beyazlılarda M. Başakşehir maçı öncesinde ise 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da, 3'er sarı kartları bulunan Djourou, Danilo, Chico, Yekta Kurtuluş ve Celutska M.Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak A.Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

3 oyuncu sakatlığı nedeniyle yok

Antalyaspor'da hafta içerisinde Almanya'da ameliyat olan başarılı sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç sezonu kapatırken, son 2 haftada oynanacak M.Başakşehir ve A. Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Zeki Yıldırım da zorlu mücadele de forma giyemeyecek diğer oyuncular.