Antalyaspor Başakşehir (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaşıyor. Arda ve Mossoro gibi önemli eksikleri bulunan zirve takipçisi Başakşehir, Antalyaspor karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Antalyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlarla sarsılan Medipol Başakşehir, ligin 33. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Sivasspor maçında son saniyede gelen golle şampiyonluk yarışında yara alan Başakşehir, Antalyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Orta sıralarda bulunan Akdeniz ekibinin ise düşme tehlikesi bulunmuyor. Antalya'da oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Antalyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
11 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00'de başlayacak Antalyaspor Başakşehir maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara.
M.Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor.
Antalya'da galibiyetler eşit
Antalyaspor ile Medipol Başakşehir toplamda 24 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 15 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 da yenilgi aldı. Antalya'da Süper Lig'de oynanan 11 maç sonunda iki takımda 5'er galibiyet alırken, bir maç ise berabere sona erdi.
Antalyaspor 25, Başakşehir 33 gol
Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 24 maç sonunda Antalyaspor, İstanbul temsilcisine 25 gol atma başarısı yakalarken, Başakşehir ise kırmızı-beyazlılara 33 gol ile karşılık verdi.
En çok 1-0 ve 2-1'lik skorlar
Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir arasında en çok skor 7 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 6 maç 2-1, 3 maç 1-1, 2 maç 0-0 ve 3-2, 1'er maçta, 2-2, 3-1, 4-0 ve 4-1 sona erdi.
Antalyaspor'da 5 oyuncu ceza sınırında
Kırmızı-beyazlılarda M. Başakşehir maçı öncesinde ise 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da, 3'er sarı kartları bulunan Djourou, Danilo, Chico, Yekta Kurtuluş ve Celutska M.Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak A.Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
3 oyuncu sakatlığı nedeniyle yok
Antalyaspor'da hafta içerisinde Almanya'da ameliyat olan başarılı sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç sezonu kapatırken, son 2 haftada oynanacak M.Başakşehir ve A. Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Zeki Yıldırım da zorlu mücadele de forma giyemeyecek diğer oyuncular.
- 11.5.2018 15:10
- Güncelleme: 11.5.2018 19:58
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
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