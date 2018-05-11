Antalyaspor Başakşehir (CANLI) – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Antalyaspor Başakşehir (CANLI)

    Spor Toto 'in 33. hafta maçında ile Medipol karşılaşıyor. Arda ve Mossoro gibi önemli eksikleri bulunan zirve takipçisi Başakşehir, Antalyaspor karşısında kayıp yaşamak istemiyor. saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlarla sarsılan Medipol Başakşehir, ligin 33. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. maçında son saniyede gelen golle şampiyonluk yarışında yara alan , karşısında hata yapmak istemiyor. Orta sıralarda bulunan Akdeniz ekibinin ise düşme tehlikesi bulunmuyor. Antalya'da oynanacak maçı hakem yönetecek.

    Antalyaspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    11 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00'de başlayacak beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

    Antalyaspor:     Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara.
    M.Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor.



    Antalya'da galibiyetler eşit
    Antalyaspor ile Medipol Başakşehir toplamda 24 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. İki takım 'de 15 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 da yenilgi aldı. Antalya'da Süper Lig'de oynanan 11 maç sonunda iki takımda 5'er galibiyet alırken, bir maç ise berabere sona erdi.

    Antalyaspor 25, Başakşehir 33 gol
    Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 24 maç sonunda Antalyaspor, İstanbul temsilcisine 25 gol atma başarısı yakalarken, Başakşehir ise kırmızı-beyazlılara 33 gol ile karşılık verdi.

    En çok 1-0 ve 2-1'lik skorlar
    Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir arasında en çok skor 7 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 6 maç 2-1, 3 maç 1-1, 2 maç 0-0 ve 3-2, 1'er maçta, 2-2, 3-1, 4-0 ve 4-1 sona erdi.

    Antalyaspor'da 5 oyuncu ceza sınırında
    Kırmızı-beyazlılarda M. Başakşehir maçı öncesinde ise 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da, 3'er sarı kartları bulunan Djourou, Danilo, Chico, Yekta Kurtuluş ve Celutska M.Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak A.Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

    3 oyuncu sakatlığı nedeniyle yok
    Antalyaspor'da hafta içerisinde Almanya'da ameliyat olan başarılı sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç sezonu kapatırken, son 2 haftada oynanacak M.Başakşehir ve A. Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Zeki Yıldırım da zorlu mücadele de forma giyemeyecek diğer oyuncular.

    1. 11.5.2018 15:10
    2. Güncelleme: 11.5.2018 19:58
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