Rıdvan Dilmen Arda Turan'a verilen cezayı yorumladı
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehirli Arda Turan'a verilen 16 maçlık men cezasını yorumladı.
Rıdvan Dilmen'in Arda Turan'a verilen ceza hakkındaki yorumları şöyle:
Arda Turan'a gönüllerindeki cezayı verdiler. Arda Turan'ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF de alet olmuştur. Bu kasıtlı, bilerek, intikam duygusuyla alınmış bir karardır. 7-8 maç ceza olsa böyle konuşmazdım. Arda hatalıdır, evet. Ama bu cezada kişisel şeyler var.
Arda Turan'a verilen 16 maçtan men cezası...— Fotomaç (@fotomac) 10 Mayıs 2018
- 10.5.2018 18:09
- Güncelleme: 10.5.2018 18:36
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PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ÖZGÜR ÜZÜLMEDİM AMA SEVİNMEDİMDE 16 MAÇ ÇOK 9 MAÇ VERİLMELİYDİ
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PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ERDAL ADELET T ECELLİ ETTİ
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Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız"
Toplam 2
Yorum
xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
Rıdvan Dilmen Arda Turan'a verilen cezayı yorumladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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