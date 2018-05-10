Rıdvan Dilmen Arda Turan'a verilen cezayı yorumladı – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'a verilen cezayı yorumladı

    <a href="/index/ridvan-dilmen?id=9c5dee8e-10d2-42f3-8c8f-c2e8a5958c3e" class="" rel="tag">Rıdvan Dilmen</a> <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'a verilen cezayı yorumladı

    Fotomaç yazarı , Medipol Başakşehirli 'a verilen 16 maçlık men cezasını yorumladı.

    , 'nın Medipol Başakşehirli 'a verilen 16 maçlık men cezasını canlı yayında değerlendirdi.

    Rıdvan Dilmen'in Arda Turan'a verilen ceza hakkındaki yorumları şöyle:

    Arda Turan'a gönüllerindeki cezayı verdiler. Arda Turan'ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF de alet olmuştur. Bu kasıtlı, bilerek, intikam duygusuyla alınmış bir karardır. 7-8 maç ceza olsa böyle konuşmazdım. Arda hatalıdır, evet. Ama bu cezada kişisel şeyler var.

    1. 10.5.2018 18:09
    2. Güncelleme: 10.5.2018 18:36
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