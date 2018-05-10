Göksel Gümüşdağ: Arda'ya ben de ceza keseceğim!
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a verilen karar hakkında açıklamalarda bulundu
İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:
ARDA'YA CEZA KESECEĞİZ
"Arda'nın ve Mossoro'nun cezasının haberini az evvel aldım. Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi ben kabul edilebilir bulmuyorum. Aynı zamanda kulüp olarak Arda'ya ceza keseceğiz."
"Bu kararı da Başakşehir ailesi olarak kabul etmiyoruz. Acemice verilen kararın değiştirilmesi için Tahkim'e başvuracağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."
ENGİN BAYTAR CÜNEYT ÇAKIR'IN BOĞAZINI SIKTI
"Engin Baytar, Cüneyt Çakır'ın boğazını sıktı 8 veya 9 maç ceza aldı. Mossoro iki sarı karttan atıldı, 1 maç ceza alması gerekirken 5 maç ceza aldı."
"Bir kez daha söyleyeyim hakeme yapılan hareketi kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz."
16 MAÇ CEZA OLMAZ
"Bunun karşılığı 16 maç ceza olmaz. Bunu yaparsak futbolcuları futboldan soğuturuz."
6-8 MAÇ CEZA ALMALIYDI
"Raporu tamamen okumuş değilim ama küfür de aynı şey "Hepinizi öldürmek" lazım da aynı şey. 6-8 maç ceza almalıydı. Bunların hiçbiri kabul edilebilir değil ama kelimelere bakarak kararı değiştirmemek lazım."
"Emsal kararlara bakıp hepsini kamuoyuyla paylaşacağız."
BU KARARLARI TARAFLI BULUYORUM
"Bu kararları gerçekçi bulmuyorum, doğru bulmuyorum, taraflı buluyorum."
- 10.5.2018 19:01
- Güncelleme: 10.5.2018 19:05
-
PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ÖZGÜR ÜZÜLMEDİM AMA SEVİNMEDİMDE 16 MAÇ ÇOK 9 MAÇ VERİLMELİYDİ
-
PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ERDAL ADELET T ECELLİ ETTİ
-
Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız"
Toplam 2
Yorum
xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
Göksel Gümüşdağ: Arda'ya ben de ceza keseceğim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.