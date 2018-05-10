Göksel Gümüşdağ: Arda'ya ben de ceza keseceğim!

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:

ARDA'YA CEZA KESECEĞİZ

"Arda'nın ve Mossoro'nun cezasının haberini az evvel aldım. Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi ben kabul edilebilir bulmuyorum. Aynı zamanda kulüp olarak Arda'ya ceza keseceğiz."

"Bu kararı da Başakşehir ailesi olarak kabul etmiyoruz. Acemice verilen kararın değiştirilmesi için Tahkim'e başvuracağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."

ENGİN BAYTAR CÜNEYT ÇAKIR'IN BOĞAZINI SIKTI

"Engin Baytar, Cüneyt Çakır'ın boğazını sıktı 8 veya 9 maç ceza aldı. Mossoro iki sarı karttan atıldı, 1 maç ceza alması gerekirken 5 maç ceza aldı."

"Bir kez daha söyleyeyim hakeme yapılan hareketi kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz."

16 MAÇ CEZA OLMAZ

"Bunun karşılığı 16 maç ceza olmaz. Bunu yaparsak futbolcuları futboldan soğuturuz."

6-8 MAÇ CEZA ALMALIYDI

"Raporu tamamen okumuş değilim ama küfür de aynı şey "Hepinizi öldürmek" lazım da aynı şey. 6-8 maç ceza almalıydı. Bunların hiçbiri kabul edilebilir değil ama kelimelere bakarak kararı değiştirmemek lazım."

"Emsal kararlara bakıp hepsini kamuoyuyla paylaşacağız."

BU KARARLARI TARAFLI BULUYORUM

"Bu kararları gerçekçi bulmuyorum, doğru bulmuyorum, taraflı buluyorum."