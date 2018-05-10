Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Başakşehir, deplasmanında

    Başakşehir, <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> deplasmanında

    , 'de 33. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda 'a konuk olacak.

    Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

    Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazandı.

    ÖNEMLİ EKSİKLER
    'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

    Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Marcio Mossoro ve ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

    ekibinde, kart cezaları sona eren ve Mahmut Tekdemir ise takımdaki yerlerini alabilecek.

    ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
    'de karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve , sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

    Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 10.5.2018 10:09
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