Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-1 kazandı.
ÖNEMLİ EKSİKLER
Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Marcio Mossoro ve Arda Turan ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.
İstanbul ekibinde, kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise takımdaki yerlerini alabilecek.
ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de Antalyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.
Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.
- 10.5.2018 10:09
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Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a imza şartı! Fenerbahçe...
Toplam 1
Yorum
bilal bırakın gitsin abi faydası yok zararı bari olmasın. teşekkür edip yolları ayırın.
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Dusko Tosic Süper Lig'de üst üste 2 maç kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu!
Toplam 3
Yorum
Mehmet Varol Bu konuyu dikkate almayan bütün spor proğramı yorumcularını esefle kınıyorum. Bu hata düzeltilmez ise önümüzdeki sezon Türk maçı seyretmeyec
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Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi final: Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe
Toplam 7
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CELAL ONUR LARSON MUGDAT FELC EDER FB AGIR SAVUNMASINI FARKLI YENER AKHISAR
Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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