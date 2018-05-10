Arda Turan'a tarihi ceza!
Başakşehir'in Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle birden iten Arda Turan, 16 maçla cezalandırıldı.
- 9.5.2018 15:50
- Güncelleme: 10.5.2018 18:14
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PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ÖZGÜR ÜZÜLMEDİM AMA SEVİNMEDİMDE 16 MAÇ ÇOK 9 MAÇ VERİLMELİYDİ
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PFDK cezaları açıkladı!
Toplam 2
Yorum
ERDAL ADELET T ECELLİ ETTİ
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Galatasaray'dan flaş açıklama: "Teklif gelirse satarız"
Toplam 2
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xd tolga giderse galatasaray çok rahatlar artık gitmesi gerekiyor
Arda Turan'a tarihi ceza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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