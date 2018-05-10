Arda Turan'a tarihi ceza! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'a tarihi ceza!

    Arda Turan'a tarihi ceza!

    Başakşehir'in Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle birden iten Arda Turan, 16 maçla cezalandırıldı.

    1. 9.5.2018 15:50
    2. Güncelleme: 10.5.2018 18:14
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