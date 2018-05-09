Arda’ya en az 6 maç
TFF, PFDK sevklerini açıkladı.
TFF, PFDK sevklerini açıkladı. Başakşehirli Arda Turan, tedbirli olarak Sivasspor maçında yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve maçın hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. 36 ve 41. maddelerden sevk edilen Arda'nın en az 6 maç ceza alması bekleniyor. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Mossoro da sevk edilirken, hakeme ve rakibe yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle en az 5 maç ceza alması bekleniyor.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
Arda’ya en az 6 maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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