Arda’ya en az 6 maç

TFF, PFDK sevklerini açıkladı. Başakşehirli Arda Turan, tedbirli olarak Sivasspor maçında yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve maçın hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. 36 ve 41. maddelerden sevk edilen Arda'nın en az 6 maç ceza alması bekleniyor. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Mossoro da sevk edilirken, hakeme ve rakibe yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle en az 5 maç ceza alması bekleniyor.