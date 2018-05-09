Arda’ya en az 6 maç – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Arda’ya en az 6 maç

    Arda’ya en az 6 maç

    , sevklerini açıkladı.

    , sevklerini açıkladı. Başakşehirli , tedbirli olarak maçında yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve maçın hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle 'ye sevk edildi. 36 ve 41. maddelerden sevk edilen Arda'nın en az 6 maç ceza alması bekleniyor. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Mossoro da sevk edilirken, hakeme ve rakibe yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle en az 5 maç ceza alması bekleniyor.

    1. 9.5.2018
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