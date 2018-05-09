Arda Turan'a rekor ceza! – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'a rekor ceza!

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'a rekor ceza!

    Başakşehir'in Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle birden iten Arda Turan, iki suçtan PFDK'ya sevk edildi.

    1. 9.5.2018 15:50
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