Arda Turan'a rekor ceza!
Başakşehir'in Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle birden iten Arda Turan, iki suçtan PFDK'ya sevk edildi.
- 9.5.2018 15:50
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Adım adım Galatasaray'a
Toplam 2
Yorum
MEHMET UŞAK GALATASARAY A KOŞAN TEKNİĞİ YÜKSEK TOPÇULAR GEREKLİ ARTIK FUTBOL ÖYLE OYNANIYOR.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hesapları yapıyor
Toplam 1
Yorum
hamza hamza Başkanım BJK hisseleri aldık,battık sesimizi duyun artık
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Adım adım Galatasaray'a
Toplam 2
Yorum
Acaba Değermi? Tolga ve Sunandan iyi değil. Bizdekiler daha az mac yaptı daha çok faydalı oldu.
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