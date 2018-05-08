Medipol Başakşehirli Arda Turan'a saldırı değil, fiili müdahaleden ceza geliyor! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Medipol Başakşehirli 'a saldırı değil, fiili müdahaleden ceza geliyor!

    Medipol Başakşehirli Arda Turan'a saldırı değil, fiili müdahaleden ceza geliyor!
    maçında kırmızı gören Başakşehirli 'la ilgili Sporx'in haberine göre hakem 'nun raporunda, kart sonrası el kol hareketleriyle yumruğunu sıkarak "Şerefsizler, Allah belanızı versin" dediğini yazdığı öğrenildi. Yardımcı hakeme de 'Saldırıdan' değil 'fiili müdahaleden' 'ye gönderileceği belirtilen ve 8 ile 10 maç ceza beklenen Arda'nın sevki ise bugün netleşecek.
    1. 8.5.2018
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