Medipol Başakşehir’de moraller bozuk! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Medipol ’de moraller bozuk!

    Medipol Başakşehir’de moraller bozuk!
    'de Sivas'a 90+2'de yediği golle 2 puan bırakan 'de moraller çok bozuk. Turuncu-lacivertlilerde, lider G.Saray ile aradaki puan farkının 3'e yükselmesi ve ikinciliğin F.Bahçe'ye kaptırılması canları sıktı. Bu hafta rakip Antalyaspor.
    1. 8.5.2018
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