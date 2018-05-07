İşte Arda Turan raporu: "Saldırı değil" – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    İşte raporu: "Saldırı değil"

    İşte Arda Turan raporu: "Saldırı değil"

    Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor'la yaptığı maçta yardımcı hakem Erdinç Sezertan'a yaptığı fiziki müdahele sonrası kırmızı kart gören Arda Turan'la ilgili yazılan rapor ortaya çıktı.

    1. 7.5.2018 17:36
    2. Güncelleme: 7.5.2018 17:52
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