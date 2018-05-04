Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı

    Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı

    Medipol -Sivasspor maçında Başakşehir'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Mossoro, takımını 10 kişi bıraktı. Sarı kart gören İrfan Can Kahveci de Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

    Spor Toto Süper Lig'de Medipol , evinde Sivasspor ile mücadele ederken, turuncu-lacivertlilerde beklenmedik olay yaşandı. Başakşehirli futbolcu Marcio Mossoro, müsabakada 1 dakika ara ile gördüğü sarı kartlarla takımını yalnız bıraktı. Brezilyalı futbolcu, ilk olarak 37. dakikada Saivet'e yaptığı harekette sarı kart ile cezalandırıldı. 38. dakikada Ndinga'ya yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Mossoro'ya yine sarı gösterdi. 34 yaşındaki futbolcu böylece çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    İRFAN CAN KAHVECİ DE ANTALYA'DA YOK
    Medipol Başakşehir'e Mossoro'dan sonra bir başka yıldızından daha kötü haber geldi. 60. dakikada sarı kart gören İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü. Mossoro ile İrfan Can, gelecek hafta Antalya'da oynanacak maçta forma giyemeyecek.
    1. 4.5.2018 20:42
    2. Güncelleme: 4.5.2018 21:30
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