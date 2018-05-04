Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı
Medipol Başakşehir-Sivasspor maçında Başakşehir'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Mossoro, takımını 10 kişi bıraktı. Sarı kart gören İrfan Can Kahveci de Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
İRFAN CAN KAHVECİ DE ANTALYA'DA YOK
Medipol Başakşehir'e Mossoro'dan sonra bir başka yıldızından daha kötü haber geldi. 60. dakikada sarı kart gören İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü. Mossoro ile İrfan Can, gelecek hafta Antalya'da oynanacak maçta forma giyemeyecek.
- 4.5.2018 20:42
- Güncelleme: 4.5.2018 21:30
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Toplam 1
Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Toplam 1
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gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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