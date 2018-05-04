Medipol Başakşehir zirve aşkına – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Medipol zirve aşkına

    Medipol Başakşehir zirve aşkına

    Lider Galatasaray’ın ensesindeki , ’u konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’ni hedefleyen rakibini yenip iddiasını son 2 haftaya taşımak istiyor.

    'in 32. hafta açılış maçında şampiyonluk adayı , Avrupa'yı hedefleyen Sivas'ı ağırlayacak. Lider G.Saray'ın 1 puan gerisindeki turuncu-lacivertliler, kazanıp kalan iki haftada şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Başakşehir'de sarı kart cezalıları Adebayor ve Mahmut forma giyemeyecek. Sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan ve tedavisi süren Arda ile sakatlığı geçen ve son idmanda takımla çalışan İtalyan golcü Napoleoni'nin durumu ise maç saati netleşecek. Yiğido'da ise sakat olan Rus stoper Dyakov dışında eksik yok.
    1. 4.5.2018
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