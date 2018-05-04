Medipol Başakşehir - Sivasspor maçında kırmızı kart! – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Medipol - Sivasspor maçında kırmızı kart!

    Medipol <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> - Sivasspor maçında kırmızı kart!

    'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Mossoro, takımını 10 kişi bıraktı.

    Medipol 'de Marcio Mossoro, gördüğü iki sarı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. İlk kartını 37. dakikada gören Mossoro, aradan 1 dakika geçtikten sonra 38. dakikada 2. sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı. Mossoro, kırmızı kart sonrası hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

    Medipol , kalan dakikalarda 1 kişi eksik mücadele edecek.
    1. 4.5.2018 20:42
    2. Güncelleme: 4.5.2018 20:59
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