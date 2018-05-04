Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, hangi gün saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışında yer alan Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa kupalarına katılmak isteyen Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki bu zorlu karşılaşma ne zaman saat kaçta oynanacak? detaylar haberimizde..
Başakşehir-Sivasspor maçı ile ligde 32. haftanın açılışı yapılıyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk mücadelesinden kopmayan Başakşehir, kendi evinde oynayacağı bu maçtan galibiyetle ayrılarak lider durumdaki Galatasaray'ın Akhisar'da puan kaybetmesini bekleyecek. Son iki maçını kazanan ve bu sezon iyi bir performans sergileyen Sivasspor ise kazanarak serisini sürdürmek istiyor.
BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Başakşehir kendi sahasında Sivasspor'u konuk edecek. 4 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken, yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. Başakşehir-Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.
Sivas'ta Yiğidolar kazandı
Ligin ilk yarısında Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Sivasspor 1-0 kazandı. Maçta galibiyeti getiren golü 17. dakikada Arouna Kone attı. Maçın 90. dakikasında ise Kone ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Başakşehir şampiyonluğu istiyor
Abdullah Avcı'nın öğrencileri geride kalan 31 haftada 65 puan topladı ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Boz Baykuşlar bu hafta kazanarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Diğer yandan Sivasspor ise 47 puanla ligin 7. sırasında bulunuyor.
- 4.5.2018 10:42
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
inşallah uefa avrupadan men etmesin de
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UEFA’ya 141 milyon euro’luk dava
Toplam 5
Yorum
Normal Normal 3 temmuz 2011 kumpası olmasa daha fazla gelir elde eder sportif açıdan ilk 4 yıldızı takan olabilirdi. Bunlar kesin
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Beşiktaş derbiye çıkmadı! İşte dakika dakika Kadıköy'de yaşananlar
Toplam 10
Yorum
İhtiyar Kurt 2 yıldır kollanarak FB ve GS-a rakip olarak gösterilmek istenen BJK nihayet layık olduğu,hak ettiği sıralara doğru iniş yapmaktadır. Adalet!
Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, hangi gün saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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