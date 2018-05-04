Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Süper Lig
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Medipol Demir Grup | CANLI ANLATIM

    Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor | CANLI ANLATIM

    'in 32. haftasında şampiyonluk yarışında yer alan Medipol ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen karşı karşıya gelecek. Peki bu zorlu karşılaşma ne zaman saat kaçta oynanacak? detaylar haberimizde..

    - maçı ile ligde 32. haftanın açılışı yapılıyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk mücadelesinden kopmayan Başakşehir, kendi evinde oynayacağı bu maçtan galibiyetle ayrılarak lider durumdaki 'ın Akhisar'da puan kaybetmesini bekleyecek. Son iki maçını kazanan ve bu sezon iyi bir performans sergileyen Sivasspor ise kazanarak serisini sürdürmek istiyor.

    Medipol Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, İrfancan, Visca, Mossoro, Elia, Bajic.

    Sivasspor'un 11'i: Ali Şaşal, Ziya, Boye, Bjarsmyr, Auremir, Ndinga, Saivet, Hakan, Emre, Bifouma, Cyriac.

    Bugün saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem yönetirken, yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. Başakşehir-Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

    Sivas'ta Yiğidolar kazandı

    Ligin ilk yarısında Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Sivasspor 1-0 kazandı. Maçta galibiyeti getiren golü 17. dakikada attı. Maçın 90. dakikasında ise Kone ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Başakşehir şampiyonluğu istiyor

    'nın öğrencileri geride kalan 31 haftada 65 puan topladı ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Boz Baykuşlar bu hafta kazanarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

    Diğer yandan Sivasspor ise 47 puanla ligin 7. sırasında bulunuyor.

    1. 4.5.2018 10:42
    2. Güncelleme: 4.5.2018 20:00
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