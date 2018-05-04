Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor | CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışında yer alan Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa kupalarına katılmak isteyen Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki bu zorlu karşılaşma ne zaman saat kaçta oynanacak? detaylar haberimizde..
Başakşehir-Sivasspor maçı ile ligde 32. haftanın açılışı yapılıyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk mücadelesinden kopmayan Başakşehir, kendi evinde oynayacağı bu maçtan galibiyetle ayrılarak lider durumdaki Galatasaray'ın Akhisar'da puan kaybetmesini bekleyecek. Son iki maçını kazanan ve bu sezon iyi bir performans sergileyen Sivasspor ise kazanarak serisini sürdürmek istiyor.
Medipol Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, İrfancan, Visca, Mossoro, Elia, Bajic.
Sivasspor'un 11'i: Ali Şaşal, Ziya, Boye, Bjarsmyr, Auremir, Ndinga, Saivet, Hakan, Emre, Bifouma, Cyriac.
Bugün saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken, yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. Başakşehir-Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.
Sivas'ta Yiğidolar kazandı
Ligin ilk yarısında Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Sivasspor 1-0 kazandı. Maçta galibiyeti getiren golü 17. dakikada Arouna Kone attı. Maçın 90. dakikasında ise Kone ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Başakşehir şampiyonluğu istiyor
Abdullah Avcı'nın öğrencileri geride kalan 31 haftada 65 puan topladı ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Boz Baykuşlar bu hafta kazanarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Diğer yandan Sivasspor ise 47 puanla ligin 7. sırasında bulunuyor.
- 4.5.2018 10:42
- Güncelleme: 4.5.2018 20:00
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Tudor'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 1
Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez final oynayacak
Toplam 1
Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Galatasaray'da Mariano ve Ryan Donk, Teleset Mobilya Akhisar maçında yok
Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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