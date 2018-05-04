Göksel Gümüşdağ: "Başakşehir satılık değil!" – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    : " satılık değil!"

    Göksel Gümüşdağ: "Başakşehir satılık değil!"
    Başkanı , kulübün satılmak istendiği yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Yanlış anlaşılma olduğunu belirten Gümüşdağ, "Doğru bir ortaklık yapısı bulup evlilik gerçekleştirirsek, bu kaynağı kulübü büyütmek için kullanabiliriz. Kulübümüzü satıp çıkmaya değil, doğru bir ortaklıkla büyütecek bir projeye sıcak bakarız. Şu an böyle bir şey yok" dedi.
    1. 4.5.2018
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