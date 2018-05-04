Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı D. G. Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı;

OYUN HARİKA GİDİYORDU



Senenin ilk yarı itibariyle oyuna başlangıç, oyunu organizasyonları, baskı, pozisyonlar... Oyun harika gidiyordu. İlk yarıda hücum anlamında bütün organizasyonları eksik kalmamıza rağmen yaptık. İkinci yarıda da savunma nasıl yapılır onu gösterdik. Son dakikada yediğimiz gol dramatik bir şey. İlk yarıda hücumu, ikinci yarıda savunmayı doğru yaptık ve pozisyon vermedik.

YEDİĞİMİZ DRAMATİK GOL...



Her şeyi denedik. Rakipten daha fazla koştuk. "Son dakikada yediğimiz dramatik gole son senelerde herhalde rastlamak pek mümkün değil.



SON 2 HAFTADA...



Son 2 haftaya gireceğiz. Matematiksel olarak şansımız devam ettiğimiz sürece kazanarak devam etmek istiyoruz.

Mossoro'nun çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılmasını değerlendiren Avcı, "Mossoro'nun oyundan içinde dalgalanmaları vardı. İlk sarı kart öncesinde öncesi faul var. İlki sarı kart değil, ikincisi sarı kart. Toplam 5 sarı, 2 kımızı kart ile oyunu tamamladık. Doğru olan var, olmayan var. Genel bakıldığın bazı yanlış kararlar olabilir. Beşiktaş maçını da böyle bitirdik" şeklinde konuştu.



Abdullah Avcı sezon sonunda başka bir takıma gidip gitmeyeceği yönündeki soruya, "Türkiye'de çok doğru gözükmeyen, alışık olmayan bir örnek devam ediyor. Şu anda başka duygular yaşıyorum. O tarafıyla ilgilenmiyorum." yanıtını verdi.