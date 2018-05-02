Arda Turan antrenmana çıkmadı
Medipol Başakşehir'in Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve tedavisine devam edilen Arda Turan, bugünkü antrenmanda yer almadı.
- 2.5.2018 20:47
- Güncelleme: 2.5.2018 20:52
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 2
Yorum
GS ŞAMPİYON BELLİ, DİĞER SIRALAMALARI KONUŞALIM.
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Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir
Toplam 1
Yorum
Kral Beşiktaşdan öğreniyorlar hep bunları.
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TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!
Toplam 1
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BİRİSİ ADİL OLAN SAHADAN KAÇAN BJK NİN HÜKMEN YENİLMESİDİR
Arda Turan antrenmana çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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