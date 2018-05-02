Arda Turan antrenmana çıkmadı – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    antrenmana çıkmadı

    Arda Turan antrenmana çıkmadı

    'in ile oynadığı maçta sakatlanan ve tedavisine devam edilen , bugünkü antrenmanda yer almadı.

    kulübü resmi internet sitesinden oyuncularının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "29 Nisan tarihinde ile oynadığımız 31. hafta maçında oyuncumuz 'ın sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşmuş, devam eden tedavisi nedeniyle bugünkü takım antrenmanına katılamamıştır. 1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni, takım ile birlikte antrenmanda yer almıştır" denildi.
    1. 2.5.2018 20:47
    2. Güncelleme: 2.5.2018 20:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arda Turan antrenmana çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN