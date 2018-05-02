Abdullah Avcı: "Ligde zirvede biz olacağız" – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    : "Ligde zirvede biz olacağız"

    Abdullah Avcı: "Ligde zirvede biz olacağız"

    ’de , zirveyi hak ettiklerini ve şampiyon olacaklarını söyledi.

    Ligde amansız bir şampiyonluk yarışı yapan M.Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ipi göğüsleyeceklerine inandığını söyledi. Evinde Sivas, sonrasında Antalya deplasmanı ve son olarak sahasında Kasımpaşa maçıyla ligi tamamlayacak turuncu-lacivertlilerde Avcı'nın, "Şampiyonluğu biz hak ettik. 3'te 3 yapıp G.Saray'ın puan kaybını bekleyeceğiz. İnşallah şampiyon biz olacağız" dediği öğrenildi.
    1. 2.5.2018
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