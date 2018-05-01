Son kozunu oynayacak – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Son kozunu oynayacak

    Son kozunu oynayacak
    ve Alanya yenilgileriyle Avrupa yarışında yara alan , şampiyonluk adayı 'la oynayacağı kritik maçta son kozunu oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Vodafone Park'ta kazanıp, kalan iki haftaya iddialı bir şekilde girmek istiyor.
    1. 1.5.2018
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