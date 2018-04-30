Medipol Başakşehir zirve aşkına – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Medipol zirve aşkına

    Medipol Başakşehir zirve aşkına

    , ateş hattındaki rakibine 2. yarıda 4 gol attı. 1 gol, 1 asist, 2 asistle yıldızlaştı. ekibi, bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışını sürdürdü.

    Şampiyonluk adayı Başakşehir, Başkent deplasmanında Osmanlıspor karşısında ikinci yarıda gol şov yaptı. Mor-sarılılar, 42'de Numan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla bitti. İkinci devrede futbol resitali sundu. Visca 53'te eşitliği sağladı. Osmanlıspor 66'da tekrar öne geçme fırsatını Regattin'le harcadı. Faslı orta sahanın penaltı noktası üzerinden vuruşu kaleci Volkan'dan döndü. 74'te maçın yıldızlarından Caiçara'nın kontrolsüz vuruşunu tamamlayan Adebayor, Başakşehir'i öne geçirdi. 88'de 'nın kornerinde Epureanu, kaleci Karcemarskas'tan dönen kafa vuruşunu tamamladı: 1-3. 90+1'de son sözü ikinci yarıda oyuna giren Mossoro, Elia'nın güzel pasını golle tamamlayarak söyledi: 1-4. bitime 3 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdürürken, Osmanlıspor ise ligde kalma yolunda ağır bir yara aldı.

    SİVAS MAÇINDA İKİ YILDIZ CEZALI
    Başakşehir, Osmanlı'dan zaferle dönerken, şampiyonluk yolundaki kritik maçı öncesinde de iki oyuncusunu kaybetti. Başkent ekibi karşısında sarı kart gören sınırdaki Adebayor ve Mahmut, gelecek hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasında duruma düştü ve takımlarını bu önemli sınavda yalnız bırakacak.
    1. 30.4.2018
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