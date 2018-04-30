Medipol Başakşehir zirve aşkına
Turuncu-lacivertliler, ateş hattındaki rakibine 2. yarıda 4 gol attı. Visca 1 gol, 1 asist, Caiçara 2 asistle yıldızlaştı. İstanbul ekibi, bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışını sürdürdü.
SİVAS MAÇINDA İKİ YILDIZ CEZALI
Başakşehir, Osmanlı'dan zaferle dönerken, şampiyonluk yolundaki kritik Sivasspor maçı öncesinde de iki oyuncusunu kaybetti. Başkent ekibi karşısında sarı kart gören sınırdaki Adebayor ve Mahmut, gelecek hafta oynanacak Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü ve takımlarını bu önemli sınavda yalnız bırakacak.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Medipol Başakşehir zirve aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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