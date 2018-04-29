Medipol Başakşehir'in, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın özeti – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Medipol 'in, 'u 4-1 mağlup ettiği maçın özeti

    Medipol Başakşehir'in, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın özeti

    Medipol deplasmanda 'u 4-1 mağlup etti

    Spor Toto 31. haftasındak kümede kalma mücadelesi veren ile şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede 4-1 galip ayrıldı. Turuncu lacivertli ekip Galatasaray mağlubiyeti sonrası 2'de 2 yaptı ve şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Bu sonuçla maç fazlasıyla puanını 65 çıkaran Başakşehir liderliğe yükseldi. Düşme hattında yer alan Osmanlıspor ise 32 puanla 16. sırada kaldı.

    1. 29.4.2018 15:52
    2. Güncelleme: 29.4.2018 18:36
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