Medipol Başakşehir'in, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın özeti

Spor Toto Süper Lig 31. haftasındak kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor ile şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Medipol Başakşehir 4-1 galip ayrıldı. Turuncu lacivertli ekip Galatasaray mağlubiyeti sonrası 2'de 2 yaptı ve şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla maç fazlasıyla puanını 65 çıkaran Başakşehir liderliğe yükseldi. Düşme hattında yer alan Osmanlıspor ise 32 puanla 16. sırada kaldı.