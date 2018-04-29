Medipol Başakşehir'in, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın özeti
Medipol Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor'u 4-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig 31. haftasındak kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor ile şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Medipol Başakşehir 4-1 galip ayrıldı. Turuncu lacivertli ekip Galatasaray mağlubiyeti sonrası 2'de 2 yaptı ve şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla maç fazlasıyla puanını 65 çıkaran Başakşehir liderliğe yükseldi. Düşme hattında yer alan Osmanlıspor ise 32 puanla 16. sırada kaldı.
- 29.4.2018 15:52
- Güncelleme: 29.4.2018 18:36
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Medipol Başakşehir'in, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın özeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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