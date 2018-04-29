Medipol Başakşehir'e Sivasspor maçı öncesi kötü haber – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'e maçı öncesi kötü haber

    Medipol Başakşehir'e Sivasspor maçı öncesi kötü haber

    'de gören Adebayor cezalı duruma düştü

    'de deplasmanına çıkan Başakşehir'e kötü haber geldi. 13. dakikada görerek cezalı duruma düşen haftaya 'a karşı forma giyemeyecek.

    Maçın 34. dakikasında sarı kart gören Başakşehirli Mahmut Tekdemir de cezalı duruma düşerek, Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.

    1. 29.4.2018 16:28
    2. Güncelleme: 29.4.2018 16:37
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