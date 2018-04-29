Medipol Başakşehir'e Sivasspor maçı öncesi kötü haber
Medipol Başakşehir'de sarı kart gören Adebayor cezalı duruma düştü
Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor deplasmanına çıkan Başakşehir'e kötü haber geldi. 13. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Emmanuel Adebayor haftaya Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
Maçın 34. dakikasında sarı kart gören Başakşehirli Mahmut Tekdemir de cezalı duruma düşerek, Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.
- 29.4.2018 16:28
- Güncelleme: 29.4.2018 16:37
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Medipol Başakşehir'e Sivasspor maçı öncesi kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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