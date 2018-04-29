Medipol Başakşehir'den derbi paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışının içinde yer alan Medipol Başakşehir, dev derbiyle ilgili sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
- 29.4.2018 19:19
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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