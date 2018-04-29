Medipol Başakşehir'den derbi paylaşımı – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Medipol Başakşehir'den derbi paylaşımı

    Medipol Başakşehir'den derbi paylaşımı

    'in 31. haftasında Galatasaray ile , Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışının içinde yer alan Medipol Başakşehir, dev derbiyle ilgili sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

    İşte o paylaşım:

    1. 29.4.2018 19:19
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