Edin Visca’nın tek rakibi Kevin de Bruyne
Başakşehir’in Boşnak futbolcusu Edin Visca, Manchester City’nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'un ardından Avrupa’da en çok asist yapan isim...
Süper Lig'de asist krallığı koltuğunda oturan Visca, Başakşehir'in Kayseri maçındaki golüyle yine galibiyeti getiren isimlerden oldu. Bu sezon 29 lig maçında 6 gol atan 14 asist yapan oyuncu bu değeri ile ise Avrupa'nın 10 büyük liginin en fazla asist yapan 2. ismi durumunda bulunuyor. Sadece 15 asistli Manchester City'den Bruyne'e geçilen oyuncu çok sayıda yıldız ismi geride bıraktı. Başakşehir'in oynadığı futbolun başrolünde olan Visca, 7 sezon önce sadece 400 bin Euro'ya transfer oldu ve sonrasında takımının çıktığı 236 lig maçının 228'inde görev yaptı. Başarılı isim Türkiye kariyerinde 64 gol attı ve 68 asist yaptı.(Sabah)
- 22.4.2018 11:43
-
Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 3
Yorum
Aslan 2 tane yedikten sonra kendine geliyor!
-
Fatih Terim: Muslera’nın ofsayt pozisyonunu görmedim
Toplam 16
Yorum
CELAL YENI ALDIGIN TRANSFERLER MORAL BULSUN DIYE 3 METRE OFSYAT GOLLERIN VERILDIGI GIBIMI LOVE ILK GOLU LARIN ILK GOLU DEVAM EDIMMI
-
Fatih Terim: Muslera’nın ofsayt pozisyonunu görmedim
Toplam 16
Yorum
CELAL DEMIYORLAR IKI DK SONRA UC METRE ACIK OFSAYTI NASIL VERMEZ BU HAKEM YA MUSLERA KURTARMASA TABI ONU KONUSAN OLMAZ GS YA YAPILDI SERBEST
Edin Visca’nın tek rakibi Kevin de Bruyne haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.