Arda Turan'dan bir gol bir asist – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    'dan bir gol bir asist

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'dan bir gol bir asist

    Ara döneminde Barcelona'dan kiralık olarak 'e olan , turuncu-lacivertli forma ile 2. golünü 'a attı

    adına ilk golünü ilk maçında Bursaspor filelerine gönderen Arda, yeni takımı ile ikinci gol sevincini yaşadı.

    Deneyimli futbolcu, karşısında takımının attığı ilk golün de pasını verdi.

    Arda, 82. dakikada yerini Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro'ya bıraktı.

    - Visca 6. golünü attı

    'in Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, bu sezon ligdeki 6. golünü filelerine gönderdi.

    Visca, 12 golü bulunan Adebayor'dan sonra takımın en golcü ikinci oyuncusu konumuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekipte, Epureanu ve Elia'nın da 5'er golü bulunuyor.

    1. 20.4.2018 22:31
    2. Güncelleme: 21.4.2018 01:53
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