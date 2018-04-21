Arda Turan'dan bir gol bir asist
Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile 2. golünü Kayserispor'a attı
Medipol Başakşehir adına ilk golünü ilk maçında Bursaspor filelerine gönderen Arda, yeni takımı ile ikinci gol sevincini yaşadı.
Deneyimli futbolcu, Kayserispor karşısında takımının attığı ilk golün de pasını verdi.
Arda, 82. dakikada yerini Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro'ya bıraktı.
- Visca 6. golünü attı
Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, bu sezon ligdeki 6. golünü Kayserispor filelerine gönderdi.
Visca, 12 golü bulunan Adebayor'dan sonra takımın en golcü ikinci oyuncusu konumuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekipte, Epureanu ve Elia'nın da 5'er golü bulunuyor.
- 20.4.2018 22:31
- Güncelleme: 21.4.2018 01:53
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Arda Turan'dan bir gol bir asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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