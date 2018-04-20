Elia gollerine devam etti – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Elia gollerine devam etti

    Elia gollerine devam etti

    Başakşehir’in Hollandalı futbolcusu , Kayserispor müsabakasında attığı golle ligdeki gol sayısını 5’e yükseldi. Elia ayrıca ligdeki oynadığı son 5 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

    'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u Visca, ve 'nın golleri ile 3-1 yendi. Müsabakanın 90. dakikasında Adebayor'un pasında fileleri havalandıran Elia, maçın skorunu tayin etti. Hollandalı futbolcu, attığı bu golle ligdeki 5. golünü kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu ayrıca ligdeki oynadığı son 5 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
    Müsabakaya ilk 11'de başlayan Elia, 90 dakikada sahada kaldı.
    1. 20.4.2018 22:10
    2. Güncelleme: 20.4.2018 22:10
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