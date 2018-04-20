Elia gollerine devam etti
Başakşehir’in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, Kayserispor müsabakasında attığı golle ligdeki gol sayısını 5’e yükseldi. Elia ayrıca ligdeki oynadığı son 5 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Elia, 90 dakikada sahada kaldı.
- 20.4.2018 22:10
- Güncelleme: 20.4.2018 22:10
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Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
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