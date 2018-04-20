Medipol Başakşehir adına ilk golünü ilk maçında Bursaspor filelerine gönderen Arda, yeni takımı ile ikinci gol sevincini yaşadı.

Deneyimli futbolcu, Kayserispor karşısında takımının attığı ilk golün de pasını verdi.

Arda, 82. dakikada yerini Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro'ya bıraktı.

- Visca 6. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, bu sezon ligdeki 6. golünü Kayserispor filelerine gönderdi.

Visca, 12 golü bulunan Adebayor'dan sonra takımın en golcü ikinci oyuncusu konumuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekipte, Epureanu ve Elia'nın da 5'er golü bulunuyor.



