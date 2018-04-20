Arda Turan'dan bir gol bir asist
Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, turuncu-lacivertli forma ile 2. golünü Kayserispor'a attı
Medipol Başakşehir adına ilk golünü ilk maçında Bursaspor filelerine gönderen Arda, yeni takımı ile ikinci gol sevincini yaşadı.
Deneyimli futbolcu, Kayserispor karşısında takımının attığı ilk golün de pasını verdi.
Arda, 82. dakikada yerini Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro'ya bıraktı.
- Visca 6. golünü attı
Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca, bu sezon ligdeki 6. golünü Kayserispor filelerine gönderdi.
Visca, 12 golü bulunan Adebayor'dan sonra takımın en golcü ikinci oyuncusu konumuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekipte, Epureanu ve Elia'nın da 5'er golü bulunuyor.
- 20.4.2018 22:31
- Güncelleme: 20.4.2018 22:35
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Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
Arda Turan'dan bir gol bir asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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