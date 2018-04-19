Medipol Başakşehir'in konuğu Kayserispor – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'in konuğu

    Medipol Başakşehir'in konuğu Kayserispor

    , Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın 'u konuk edecek.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

    Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda 'a mağlup olarak liderliği kaybetti. , haftaya 59 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. Üç maçlık yenilgi serisine geçen hafta 'ni mağlup ederek son veren ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

    NAPOLEONİ YOK
    Medipol Başakşehir'de, bu maç öncesinde tek eksik bulunuyor.

    Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.

    4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
    Medipol Başakşehir'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde , Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu dört oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 31. haftadaki karşılaşmasında oynayamayacak.

    1. 19.4.2018 09:30
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