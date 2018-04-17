Emre Belözoğlu 'yaz bunu yaz' işaretini kime yaptığını açıkladı – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Emre Belözoğlu 'yaz bunu yaz' işaretini kime yaptığını açıkladı

    Emre Belözoğlu 'yaz bunu yaz' işaretini kime yaptığını açıkladı

    Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında yaptığı 'yaz bunları' hareketinin hedefinde kimlerin olduğunu açıkladı.

    'in 29. haftasında oynanan Galatasaray - maçına, Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu'nun, 45. dakikada gördüğü sarı karttan sonra yaptığı 'yazın bunu yazın' hareketi damgasını vurmuştu.

    TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

    Maçın hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı itiraz nedeniyle gördüğü sarı kartın ardından saha kenarına dönerek, "Yazın bunları" dercesine bir işaret yapan Emre'nin, bu hareketi kime yaptığı gece boyunca konuşuldu. Tartışmalara son noktayı yine Emre Belözoğlu'nun kendisi koydu.

    HEDEF; SPOR YAZARLARI

    Kendisi gibi bir dönem Galatasaray forması giye ile birlikte Türk Telekom Stadı'nda en çok tepki alan isim olan tecrübeli futbolcu, bu hareketin spor yazarlarına olduğunu ima etti.

    'BANA YAPILAN HAREKET KONUŞULMAZ'

    Turuncu-lacivertli futbolcu gündem yaratan hareketin ardından yaptığı açıklamada, "Genelde bize yapılan konuşulmaz. Ama benim etmediğim küfür bir hafta konuşulur gibisinden yaptım" ifadesini kullandı.

    'TEKMEYİ BEN ATMIŞ OLSAYDIM...'

    Kamuoyunda isimlerinin çıktığı için kendilerine yapılanların gözardı edildiğini de dile getiren Emre Belözoğlu, "Tekmeyi ben atsam olay olur. Ancak tekmeyi Emre, Arda yerse sıkıntı yok!" diyerek bu konuda çifte standart uygulandığını söyledi.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:31
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