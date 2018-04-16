Galatasaray kazandı! Sosyal medya yıkıldı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    kazandı! Sosyal medya yıkıldı

    Galatasaray kazandı! Sosyal medya yıkıldı

    Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sosyal medya yıkıldı.

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    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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