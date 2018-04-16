Emre Belözoğlu için ilk değil – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    için ilk değil

    <a href="/index/emre?id=fa079448-dd20-46bb-b41a-ccaf82f53ce7" class="" rel="tag">Emre</a> <a href="/index/belozoglu?id=3d445da3-81ce-404a-9d2c-b324adc8149e" class="" rel="tag">Belözoğlu</a> için ilk değil

    Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında kenara yaptığı 'yaz bunları' hareketi ile dikkat çekmişti.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:23
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