Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında kenara yaptığı 'yaz bunları' hareketi ile dikkat çekmişti.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:23
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Ahmet Ürkmezgil: ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
Toplam 4
Yorum
ASLAN KRAL GALATASARAY finalleri asla kaybetmedi,kaybetmezde.Bu saatten sonra kupa vermez kimseye.Arenada 17de17 yapmışız bjk sağ çıkamaz sahamızdan.
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Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 6
Yorum
Gslı Herkes yoluna baksın işine baksın..Sende yoluna işine bak..Fatih TERİM bizim için idoldür..Stad doldurur..Sen futbolu unutmuşsun yazık..
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Beşiktaş kendi evinde nasıl ağırlamışsa Fenerbahçeyi aynı karşılığı görecektir
Emre Belözoğlu için ilk değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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