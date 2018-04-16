Avcı’dan tek değişiklik
Abdullah Avcı, Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda tek değişikliğe gitti.
İLK KEZ KALEYİ BULAMADI
Galatasaray, ilk yarı Başakşehir'e nefes aldırmadı. Rakip kaleye gitmekte zorlanan turunculacivertli ekip, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemedi (0/3). Başakşehir 2'si isabetli 6 şutla maçı tamamlarken Galatasaray ise 15 şutta 6 isabet bulmayı başardı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:00
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Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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