Avcı’dan tek değişiklik – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Avcı’dan tek değişiklik

    Avcı’dan tek değişiklik

    , Evkur 'u 1-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda tek değişikliğe gitti.

    , Evkur 'u 1-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda tek değişikliğe gitti. Avcı, İrfan Can Kahveci'nin yerine Manuel da Costa'ya ilk 11'de şans verdi. Geçtiğimiz hafta stoperde oynayan Mahmut Tekdemir'i orta sahaya çeken Avcı, 'a da 10 numara pozisyonunda görev verdi.

    İLK KEZ KALEYİ BULAMADI
    , ilk yarı 'e nefes aldırmadı. Rakip kaleye gitmekte zorlanan turunculacivertli ekip, bu sezon 'de ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemedi (0/3). Başakşehir 2'si isabetli 6 şutla maçı tamamlarken Galatasaray ise 15 şutta 6 isabet bulmayı başardı.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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