Abdullah Avcı, Fatih Terim'e karşı ilk mağlubiyetini aldı

Medipol Başakşehir, ligde şampiyonluk yarışı verdiği rakiplerine karşı başarılı sonuçlar alırken geçen sene olduğu gibi bu sene de küme düşme korkusu yaşayan ekiplere karşı yaşadığı puan kayıplarıyla büyük bir avantaj kaybetti.



BAŞAKŞEHİR'DEN KÜMEDE KALMA MÜCADELESİNE 13 PUAN HEDİYE

Lig'in 29'uncu haftasıyla birlikte lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinden yarışa ortak olan Medipol Başakşehir, bu sezon Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da mağlup ederken, küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 4-1, küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Kardemir Karabükspor'a ise 3-1 mağlup oldu. Ayrıca Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği ile de 1-1 berabere kalan Başakşehir, 13 puan kaybını ligin dibindeki takımlara kaşı yaşadı.



ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ RAKİPLERİNİN KORKULU RÜYASI

Geçen sezonun ilk yarısını da lider kapatan Başakşehir, sezonun ikinci yarısındaki puan kayıplarıyla sezonu 2'nci sırada bitirdi ve şampiyonluk sevincini Beşiktaş yaşadı. Bu sezona benzer bir görüntü çizen Medipol Başakşehir, geçen sezon Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalardan bir galibiyet ve bir beraberlik ele etti. Galatasaray'ı iki maçta da mağlup eden turuncu lacivertliler, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup olurken kendi sahasında rakibini aynı skorla mağlup etti. Başakşehir, Trabzonspor karşılaşmalarından ise 1 beraberlik ve 1 galibiyetle ayrıldı.



GEÇEN SEZON KÜME DÜŞEN TAKIMLARA 6 PUAN KAYBETTİ

Başakşehir, geçen sezon da şampiyonluk yolundaki rakiplerine karşı iyi bir grafik çizerken, küme düşen üç takım, Çaykur Rizespor, Adanaspor ve Gaziantepspor'a karşı da puan kaybı yaşadı. Adanaspor ve Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Çaykur Rizespor ile de 3-3 berabere kalarak küme düşen takımlar karşısında 6 puan kaybetti.



TERİM'İN İLK ZAFERİ

Abdullah Avcı, dün oynanan karşılaşma sonunda Fatih Terim'e karşı ilk kez mağlup oldu. 1999-2000 sezonunda İstanbulspor'un başında görev yapan Abdullah Avcı, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in Galatasaray'ı ile 1-1 beraber kalmıştı. 2011-2012 sezonunda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü olarak yine Fatih Terimli Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayan Abdullah Avcı bu sefer rakibini 2-0 mağlup etti. Dün gece oynanan karşılaşmada ise Fatih Terim, hem rakibini geçerek liderliği aldı hem de Avcı'ya karşı ilk zaferini kazandı.



BAŞAKŞEHİR'İN ŞANSI İKİLİ AVERAJI

Süper Lig'de 4 ekibin şampiyonluk yarışı devam ederken takımların arasındaki ufak puan farkları da ikili averajları ön plana çıkarıyor. Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, kendi evinde ise siyah beyazlı takımı 1-0 mağlup ederek rakibi karşısında önemli bir avantaj yakaladı. Sezonun ilk yarısında ise Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden turuncu lacivertli ekip, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olsa da ikili averaja bakıldığında rakibine göre daha şanslı görünüyor. Şampiyonluk yolunda sadece Fenerbahçe'ye karşı dezavantajlı olan Başakşehir, rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etmesine rağmen kendi evinde aldığı 2-1'lik yenilgiyle ikili averaj şansını rakibine kaptırdı.