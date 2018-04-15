Rıdvan Dilmen'den hakem eleştirisi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi
"Mariano'ya verilen kart doğru ama gösterilmeyen en az 5 kart var. Kazanmaya yönelik devam etmesi için 4-1-4-1'e dönebilir. Tansiyon çok yüksek. Hakemlerimiz maalesef idare etmek için sahaya çıkıyor. Belki oyunu germemeye çalışıyorlar ama böyle olmaz."
"Adebayor'un boşalttığı yerlerde koşu yapan oyuncu yok şu anda.Attamah'ı ben çok beğeniyorum ama Epureanu ve Da Costa formayı aldığı gibi geri vermediler. Oyuncular çok sinirli. Boksörler hani nasıl ring zilini duyar da saldırır ya..."
Rıdvan Dilmen'in maç sonu görüşleri:
"Galatasaray'da aslan payını bir kere taraftara koyalım. Geçen sene 7-8 10 bine oynarken, şimdi 50 bin kişiye oynuyorlar. Galatasaray iç saha maçlarını taraftarıyla kazanıyor. Şampiyonluk yarışı ikili, üçlü, dörtlü averaja gidiyor gibi."
"Mariano bu golün denemesini bir hafta öncesinde yapmıştı. Devre arasında da demiştik! Skora göre takımlar sistemlerini değiştirdiler."
"Adebayor'un maçın başında 2 sarı kartı var. Donk'un aynı pozisyon içerisinde 2 sarı kartı vardı. Bu hakem sanki voleybol antrenörü gibi. Hakemin idare etmesi gerginliğe neden oldu."
"Yusuf Namoğlu bir lig maçına gitsin ve çıkartılan kartlara bir baksın."
'Arda olgunlaşmış'
"Arda Turan olgunlaşmış. Biz de hatalar yaptık. Roman yazarız bununla ilgili. Galatasaray taraftarı da ıslıkladı ama o sevgidendir. Kardeşimizle ilgili öyle bir algı operasyonu yapıldı ki! İlerleyen zamanlarda torunlarımız Emre ve Arda ile gurur duyacaklar."
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:03
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Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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