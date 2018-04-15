Gomis ve Adebayor, geceyi sessiz kapadı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    ve , geceyi sessiz kapadı

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> ve <a href="/index/adebayor?id=e436e8cd-2011-4d4c-9ed8-6a90793ab873" class="" rel="tag">Adebayor</a>, geceyi sessiz kapadı

    -Medipol karşılaşmasında iki takımın golcüleri Bafetimbi ile , müsabakayı golsüz tamamladı.

    -Medipol karşılaşmasında iki takımın golcüleri Bafetimbi ile , müsabakayı golsüz tamamladı.

    'in 29. haftasında , evinde karşılaştığı Medipol 'i 2-0 mağlup etti. Bu müsabakada iki takımın da golcüleri karşı karşıya geldi. Bafetimbi ve 'un performansı merakla bekleniyordu. İki golcü de müsabakayı gol atamadan tamamladı. Gomis, 11 başladığı maçta yerini 88. dakikada 'a bıraktı. Adebayor ise ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

    Ligde 29 hafta geride kalırken Gomis'in 26, Adebayor'un 12 golü bulunuyor.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:12
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