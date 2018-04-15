Göksel Gümüşdağ trafiğe takıldı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    trafiğe takıldı

    Göksel Gümüşdağ trafiğe takıldı

    Başkanı , yoğun trafik nedeniyle mücadelesinin başlamasına 15 dakika kala stadyuma varabildi.

    Başkanı , yoğun trafik nedeniyle mücadelesinin başlamasına 15 dakika kala stadyuma varabildi.

    'in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk ederken mücadeleye ilgi de oldukça yoğundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını doldururken, stadyum girişinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Karşılaşmada görevli polis memurları, sıraya girmeyip öne geçmeye çalışan araç sürücülerine fırsat tanımadı. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da trafikten etkilenen bir başka isim oldu. Yoğun araç kuyruğu nedeniyle stada gelmekte zorlanan Gümüşdağ, karşılaşmanın başlamasına 15 dakika kala Stadyumu'na girebildi.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:28
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