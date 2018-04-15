Galatasaray kazandı! Sosyal medya yıkıldı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    kazandı! Sosyal medya yıkıldı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> kazandı! Sosyal medya yıkıldı

    Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sosyal medya yıkıldı.

    İşte o yorumlar...

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    kazandı! Sosyal medya yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN