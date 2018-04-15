Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tribüne davet – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Erdoğan'dan tribüne davet

    <a href="/index/cumhurbaskani?id=672db8d3-d5ce-4821-8a4e-b820cab94cb4" class="" rel="tag">Cumhurbaşkanı</a> Erdoğan'dan tribüne davet

    , “ Stadı’nın dolması lazım. Bakın aniden bir sürpriz yaparım, bir maçına gelirim. Tribünleri boş görürsem olmaz” dedi

    ve Genel Başkanı , 'nin 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. , 16 Nisan halk oylamasında yüzde 54 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" diyen Başakşehirlilere şükranlarını sundu, çağrıda bulndu. 'in tıpkı futbolda olduğu gibi, siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Fakat kusura bakmayın Başakşehir Stadı'nın tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri Başakşehir gençliğinin doldurması lazım.

    SÜRPRİZ YAPARIM
    Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz ya tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bakın, aniden bir sürpriz yaparım, Başakşehir'in bir maçına gelirim... Tribünleri boş görürsem olmaz. Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım. Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredelim derseniz olmaz. Bu alanlarda, meydanlarda, her yerde AK Parti'nin gençliği kendisini gösterecek. Futbolunda da, baskette de, yüzmesinde de her yerde gösterecek."
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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