Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tribüne davet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başakşehir Stadı’nın dolması lazım. Bakın aniden bir sürpriz yaparım, bir maçına gelirim. Tribünleri boş görürsem olmaz” dedi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 54 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" diyen Başakşehirlilere şükranlarını sundu, çağrıda bulndu. Başakşehir'in tıpkı futbolda olduğu gibi, siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Fakat kusura bakmayın Başakşehir Stadı'nın tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri Başakşehir gençliğinin doldurması lazım.
SÜRPRİZ YAPARIM
Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz ya tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bakın, aniden bir sürpriz yaparım, Başakşehir'in bir maçına gelirim... Tribünleri boş görürsem olmaz. Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım. Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredelim derseniz olmaz. Bu alanlarda, meydanlarda, her yerde AK Parti'nin gençliği kendisini gösterecek. Futbolunda da, baskette de, yüzmesinde de her yerde gösterecek."
SÜRPRİZ YAPARIM
Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz ya tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bakın, aniden bir sürpriz yaparım, Başakşehir'in bir maçına gelirim... Tribünleri boş görürsem olmaz. Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım. Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredelim derseniz olmaz. Bu alanlarda, meydanlarda, her yerde AK Parti'nin gençliği kendisini gösterecek. Futbolunda da, baskette de, yüzmesinde de her yerde gösterecek."
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
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çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
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CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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