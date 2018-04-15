Başakşehir'e şampiyonluk yolunda ilham olacak 20 takım
"Çok olanlar değil inananlar kazanır" parolasıyla sezona başlayan Medipol Başakşehir, bitime 5 hafta kala ipi göğüslemeye çok yakın. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler gözünü şampiyonluğa dikti. Başakşehir, Süper Lig'de 3 büyükler dışında İstanbul'dan çıkan ilk şampiyon olmayı istiyor. Medipol Başakşehir'e yakın ve uzak tarihte ilham olabilecek sürpriz şampiyonların sayısı hiç de az değil. İşte o takımlar.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:07
-
Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
-
Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
-
Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Başakşehir'e şampiyonluk yolunda ilham olacak 20 takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.