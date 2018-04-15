Başakşehir'e şampiyonluk yolunda ilham olacak 20 takım

"Çok olanlar değil inananlar kazanır" parolasıyla sezona başlayan Medipol Başakşehir, bitime 5 hafta kala ipi göğüslemeye çok yakın. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler gözünü şampiyonluğa dikti. Başakşehir, Süper Lig'de 3 büyükler dışında İstanbul'dan çıkan ilk şampiyon olmayı istiyor. Medipol Başakşehir'e yakın ve uzak tarihte ilham olabilecek sürpriz şampiyonların sayısı hiç de az değil. İşte o takımlar.