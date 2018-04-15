Başakşehir'de Arda Turan kararı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    'de kararı

    Başakşehir'de Arda Turan kararı

    maçı öncesi için kararını verdi

    'de konusunda karar verildi. Yıldız futbolcu karşısında ilk 11'de yer alacak

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:15
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