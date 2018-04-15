Başakşehir'de Arda Turan kararı
Abdullah Avcı Galatasaray maçı öncesi Arda turan için kararını verdi
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:15
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
Başakşehir'de Arda Turan kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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