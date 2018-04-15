Başakşehir taraftarı 27 otobüsle stada geldi – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Başakşehir taraftarı 27 otobüsle stada geldi

    Başakşehir taraftarı 27 otobüsle stada geldi

    'in 29. haftasında ile deplasmanda karşılaşan 'de taraftarlar 27 otobüsle stadyuma geldi. Turuncu-lacivertliler kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

    'in 29. haftasında ile deplasmanda karşılaşan 'de taraftarlar 27 otobüsle stadyuma geldi. Turuncu-lacivertliler kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

    Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşırken, turuncu-lacivertli ekibin taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Stadyumu'nda deplasman takımı tribününe ait olan bölümün tamamını dolduran 2000 kadar Başakşehir taraftarı, takımlarına destek verdi. Bu sezon iç saha karşılaşmalarında 4 bin 500 ortalamayla oynayan Medipol Başakşehir'i, Galatasaray deplasmanında 2 bin taraftarı destekledi.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:52
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