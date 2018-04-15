Arda Turan kıl payı kurtuldu!

Medipol Başakşehir'e transferi ile Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Arda Turan, gündemden düşmüyor. Son olarak Arda Turan kazanın eşiğinden döndü.



HALK OTOBÜSÜNE ÇARPIYORDU

Yıldız futbolcu Arda Turan Bebek'te bir kaza atlattı. Arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda, çıkışta aracına bindi. Çift yönlü sahil yolunda dönüş yapan Arda Turan'ın şoförü az kalsın özel halk otobüsüne çarpıyordu. Arda,kazadan kıl payı kurtuldu.