Arda Turan kıl payı kurtuldu!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'li Arda Turan kaza atlattı.
Medipol Başakşehir'e transferi ile Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Arda Turan, gündemden düşmüyor. Son olarak Arda Turan kazanın eşiğinden döndü.
HALK OTOBÜSÜNE ÇARPIYORDU
Yıldız futbolcu Arda Turan Bebek'te bir kaza atlattı. Arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda, çıkışta aracına bindi. Çift yönlü sahil yolunda dönüş yapan Arda Turan'ın şoförü az kalsın özel halk otobüsüne çarpıyordu. Arda,kazadan kıl payı kurtuldu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:12
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
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