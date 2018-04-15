Arda Turan kıl payı kurtuldu! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    kıl payı kurtuldu!

    Arda Turan kıl payı kurtuldu!

    'in 29. haftasında maçı öncesi 'li atlattı.

    Medipol 'e transferi ile Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken , gündemden düşmüyor. Son olarak Arda Turan kazanın eşiğinden döndü.

    HALK OTOBÜSÜNE ÇARPIYORDU
    Yıldız futbolcu Arda Turan Bebek'te bir atlattı. Arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda, çıkışta aracına bindi. Çift yönlü sahil yolunda dönüş yapan Arda Turan'ın şoförü az kalsın özel halk otobüsüne çarpıyordu. Arda,kazadan kıl payı kurtuldu.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:12
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