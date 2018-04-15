Arda Turan 2 bin 523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’na ayak bastı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    2 bin 523 gün sonra Stadyumu’na ayak bastı

    Arda Turan 2 bin 523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’na ayak bastı

    ’in başarılı futbolcusu , 2523 gün sonra Stadyumu’nda eski takımı ’a karşı 11 çıktı ve sahada 65 dakika kaldı.

    'in başarılı futbolcusu , 2523 gün sonra Stadyumu'nda eski takımı 'a karşı 11 çıktı ve sahada 65 dakika kaldı.

    'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, eski takımı Galatasaray'a karşı deplasmanda mücadele etti. Arda, 2523 gün sonra geldiği Türk Telekom Stadyumu'nda sahaya ilk 11'de çıktı. Turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 31 yaşındaki futbolcuyu 65. Dakikada oyundan çıkardı ve yerine Mossoro'yu aldı.

    Arda Turan, 45. dakikada sarı kart gördü.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:59
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