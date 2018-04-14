Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir taraftarlarına seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"16 Nisan'da Başakşehir bir kez daha iradesine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük. Biz Başakşehir'in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Fakat kusura bakmayın. Stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım"