Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir taraftarlarına seslendi – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    taraftarlarına seslendi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir taraftarlarına seslendi

    , AKP ilçe kongresinde yaptığı konuşmada Medipol Başakşehir'de tribünlerin boş olmasına tepki gösterdi

    'ın açıklamaları şu şekilde:

    "16 Nisan'da bir kez daha iradesine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük. Biz Başakşehir'in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Fakat kusura bakmayın. Stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım"

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:39
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