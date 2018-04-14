Başakşehir'e şampiyonluk yolunda ilham olacak 20 takım
"Çok olanlar değil inananlar kazanır" parolasıyla sezona başlayan Medipol Başakşehir, bitime 5 hafta kala ipi göğüslemeye çok yakın. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler gözünü şampiyonluğa dikti. Başakşehir, Süper Lig'de 3 büyükler dışında İstanbul'dan çıkan ilk şampiyon olmayı istiyor. Medipol Başakşehir'e yakın ve uzak tarihte ilham olabilecek sürpriz şampiyonların sayısı hiç de az değil. İşte o takımlar.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:46
-
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
-
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
-
Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
Başakşehir'e şampiyonluk yolunda ilham olacak 20 takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.