Başakşehir'e şampiyonluk yolunda ilham olacak 20 takım – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'e şampiyonluk yolunda ilham olacak 20 takım

    Başakşehir'e şampiyonluk yolunda ilham olacak 20 takım

    "Çok olanlar değil inananlar kazanır" parolasıyla sezona başlayan Medipol Başakşehir, bitime 5 hafta kala ipi göğüslemeye çok yakın. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler gözünü şampiyonluğa dikti. Başakşehir, Süper Lig'de 3 büyükler dışında İstanbul'dan çıkan ilk şampiyon olmayı istiyor. Medipol Başakşehir'e yakın ve uzak tarihte ilham olabilecek sürpriz şampiyonların sayısı hiç de az değil. İşte o takımlar.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:46
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