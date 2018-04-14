Adebayor, Galatasaray'a karşı kendi rekorunun peşinde – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Adebayor, 'a karşı kendi rekorunun peşinde

    Adebayor, Galatasaray'a karşı kendi rekorunun peşinde

    'in yıldız oyuncusu , yarınki rakipleri 'a karşı 1 gol daha atarsa kariyerindeki lig maçları dikkate alındığında ile en çok skor ürettiği takım sarı-kırmızılılar olacak.

    , , ve 'de toplam 8 farklı kulüpte top koşturan Adebayor, bugüne kadar ligde en fazla golü ağlarına gönderdi. Aston Villa filelerini 7 kez havalandıran Togolu yıldız, , , , Tottenham ve ağlarını ise toplam 6 kez sarstı.

    Adebayor, ligde Galatasaray'a 1 gol daha atarsa en çok gol attığı takım sıralamasında sarı-kırmızılılar, Aston Villa ile birlikte ilk sıraya yükselecek. Adebayor, 2 ve üzeri gol atması durumunda ise en çok gol attığı takım sıralamasında Galatasaray tek başına ilk sıraya çıkacak.

    İKİ MAÇTA 6 GOL
    'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Togolu yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında turuncu-lacivertli ekibin sahasında, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

    Deneyimli futbolcu, bu sezonun ilk yarısında yine turuncu-lacivertli ekibin sahasında 5-1 kazandığı mücadelede de 3 kez fileleri havalandırmıştı.

    Adebayor, bu hafta oynanacak maçla birlikte Stadı'nda da ilk kez sahaya çıkmış olacak.

    Yıldız futbolcu, Galatasaray karşısındaki performansına benzer bir durumu formasıyla Derby County'ye karşı yaşamıştı. Adebayor, Derby'ye karşı oynadığı 2 maçta da hat-trick yapmayı başarmıştı.

    ADEBAYOR'UN GOL ATTIĞI TAKIMLAR
    Togolu yıldız, Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye'de 8 farklı takım formasıyla lig maçlarında toplam 154 gol sevinci yaşadı.

    Türkiye'de şu ana kadar ligde toplam 18 kez fileleri havalandıran Adebayor'un, lig maçlarında en fazla gol attığı takımların sıralaması ise şöyle:

    7 gol: Aston Villa

    6 gol: Galatasaray, Newcastle United, Blackburn Rovers, Tottenham, Derby County

    5 gol: Fulham

    4 gol: Portsmouth, Swansea City, Birmingham, Montpellier,

    3 gol: , Everton, Arsenal, Reading, Chelsea, , Wolverhampton, Liverpool, , Almeria, Caen

    2 gol: , Kardemir Karabükspor, Watford, Southampton, Sunderland, Stoke City, Burnley, , West Bromwich, Wigan, PSG, Nice, Bastia, Istres, Le Mans 125

    1 gol: QPR, Real Sociedad, Racing Santander, Middlesbrough, Charlton, Troyes, Strasbourg, Metz, Sochaux, Marsilya, Lille, Toulouse, Bordeaux, Monaco, Rennes, Lorient, Wasquehal, Nancy, Chateauroux, Niort, Gueugnon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, Gençlerbirliği.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:14
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