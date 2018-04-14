Abdullah Avcı: "Hedefimiz üç puan" – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    : "Hedefimiz üç puan"

    Abdullah Avcı: "Hedefimiz üç puan"

    Şampiyonluk kültürü olan takımlarla yarışmanın keyfini çıkardıklarını söyleyen , “Buraya kadar arzuyla geldik. maçında da aynı arzuyla oynayacağız” dedi

    Başakşehir Teknik Direktörü , yarın oynanacak maçının bir final olmayacağını söyledi. Avcı, "Planları kazanmak üzerine yaptık. Her maçın planı farklıdır, rakibe göre hazırlanıyoruz. Hep kazanmak istiyoruz. Buraya kadar bu arzuyla geldik. Bütün amacımız G.Saray maçını kazanmak" diye konuştu. Mücadelenin bir final olmadığının altını çizen tecrübeli hoca "Biz 29. haftadaki bir maça çıkıyoruz. İki puan farkla zirvede olmanın ve 100 yılı aşkın şampiyonluk kültürü olan takımlarla yarışmanın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. arda oynayacak gibi Arda 'nın sakatlığıyla ilgili de konuşan Avcı, "Tedavi oldu, takımla beraber çalışıyor. Oynayacak gibi duruyor" diye konuştu. Usta hoca, hakemlerin Başakşehir'i kolladığına yönelik yorumlarla ilgili de, "Hakemler hakkında hiç konuşmadım. Son 4 yıldaki emek, bir o kadar çalışma ve analizin sonunda 'hakemler tarafından korunuyor'u konuşacaksak Türk futbolu, kulüpler ve genel yapı olarak mesafe kat edemeyiz" dedi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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